Schlusssatz in den „Tagesthemen“

Seit Tagen fragten sich Zuschauer: Mit welchem Schlusssatz würde Ingo Zamperoni die „Tagesthemen“ beenden? Der 42-Jährige entschied sich gegen alle Vorschläge, die man ihm gemacht hatte – und setzte stattdessen auf seinen italienischen Charme.

Hamburg. Sein Vorgänger Thomas Roth verabschiedete sich regelmäßig mit dem Satz: „Kommen Sie gut durch die Nacht!“ Und Ingo Zamperoni? Am Montag moderierte er zum ersten Mal nach mehreren Jahren wieder die Tagesthemen. Am Ende sagte der 42-Jährige, der einen italienischen Vater hat: „Isch abbe gar keine Schlusssatz.“ Mit einem ähnlichen Satz war Bruno Maccallini als Cappuccino-Mann berühmt geworden. Er hatte 1992 in einem Werbespot von Nescafé gesagt: „Isch abbe gar kein Auto.“

„Möge die Nacht mit Ihnen sein“

Zamperoni hätte Alternativen gehabt. Zusammen mit seiner Kollegin Caren Miosga hatte er in den vergangenen Tagen die Zuschauer um Vorschläge gebeten. Unter dem Schlagwort #Schlusssatz waren auf Twitter auch einige Ideen zusammengekommen. Manche waren eher boshaft wie: „Schlafen Sie gut – wenn das nicht schon geschehen ist!“ Ein anderer griff „Star Wars“ auf und formulierte ein berühmtestes Filmzitat um: „Möge die Nacht mit Ihnen sein.“

Andere Nutzer setzten auf Reime, etwa „Mehr, wenn ihr mich wiederseht – ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht!“ oder nach ähnlichem Schema: „Ich freu mich, Sie morgen wiederzusehen, möge die Zeit bis dahin schnell vergehen.“ Ebenfalls nicht ohne Poesie: „Träumen wir süß!“

Nichts davon sagte Zamperoni, der zuletzt als USA-Korrespondent für das ARD-Auslandsstudio in Washington gearbeitet hatte. Aber vielleicht probiere er in den nächsten Tagen einige Vorschläge aus, sagte er, als er sich am Montag verabschiedete. Mal schauen, welchen Schlusssatz er also am Dienstag wählen wird.

Von RND/wer

Hamburg