Miley Cyrus vertritt Ellen DeGeneres

US-Moderatorin Ellen DeGeneres ist krank, doch das ist kein Grund ihre Show ausfallen zu lassen. An ihrer Stelle moderiert Miley Cyrus – und das wird ziemlich witzig.

Los Angeles. Die US-Musikerin Miley Cyrus (23) ist am Mittwoch kurzfristig für die erkrankte Fernsehmoderatorin Ellen DeGeneres (58) eingesprungen. „Die schlechte Nachricht ist, dass ich krank bin und meine Show heute nicht aufzeichnen kann. Die gute Nachricht ist, dass Miley Cyrus alles stehen- und liegengelassen hat, um für mich zu moderieren“, twitterte DeGeneres.

In einem Vorab-Clip der Show, die an diesem Donnerstag im US-Fernsehen ausgestrahlt werden sollte, ist eine gut gelaunte und tanzende Cyrus in DeGeneres-typischer Jeansjacke zu sehen.

Sie habe sich extra wie Ellen angezogen und rieche sogar wie sie, scherzte die „Wrecking Ball“-Sängerin. In ihrer Einführung sagte Cyrus, die im vergangenen Jahr in freizügigen Outfits durch die „MTV Video Music Awards“ geleitet hatte: „Ich bin etwas nervös, weil ich das erste Mal angezogen moderiere. Es ist komisch.“ Gast in der Sendung war unter anderem „Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker (51).

Von RND/dpa