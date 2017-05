In Deutschland hat Sky zunächst die Exklusivrechte für „House of Cards“, obwohl die Serie vom Konkurrenzen Netflix produziert wird.

© obs/Sky Deutschland/David Giesbrecht

Frank Underwood ist zurück

Hier läuft ab Dienstag die fünfte Staffel „House of Cards“

Die neue fünfte Staffel der Erfolgsserie „House of Cards“ startet am Dienstag parallel zur US-Ausstrahlung auch in Deutschland. Wir sagen Ihnen, wo die Serie wann zu sehen ist.