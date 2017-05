Störungskarte

Am Mittwochabend kam es zu einer Störung des Messengerdienstes Whatsapp. Das Senden von Nachrichten und Fotos funktioniert gar nicht oder nur eingeschränkt. Hier sehen Sie die Störungskarte. Weltweit sind mehrere Großstädte vom Whatsapp-Ausfall betroffen.

Hannover. Die WhatsApp-Störung betrifft sowohl weite Teile der Nutzer von iOS-, als auch Android-Geräten. Weltweit sind die Nutzer des Massengerdienstes betroffen. Teils werden Nachrichten und Fotos gar nicht erst gesendet, andere haben ausschließlich Ladefehler.

Hier die Whatsapp-Störungskarte Sie sind von der Whatsapp-Störung betroffen? Hier können Sie sehen, wo der Massengerdienst nicht ordentlich funktioniert.

Merkwürdig: Viele Nutzer bekommen die Push-Benachrichtigung „Du könntest neue Nachrichten haben“, obwohl in der Regel keine Nachricht empfangen wurde. In anderen Fällen kommen Nachrichten ohne Benachrichtigung an. Schuld daran ist offenbar ein Server-Problem.



Von fw/RND