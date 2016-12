Soll in 2017 Morde im Schwarzwald aufklären: Harald Schmidt.

© dpa

Vom Entertainer zum Ermittler

Harald Schmidt bereitet sich auf Tatort-Einsatz vor

Harald Schmidt macht keinen Sport und genießt das Essen – sein Geheimrezept für ein gesundes Leben mit Ende 50. In 2017 wird er erstmals im Tatort ermitteln. Zuvor allerdings sticht der TV-Entertainer nochmals in See.