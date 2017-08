Guttenberg verliert gegen die „Bunte“

Einstweilige Verfügung

Der ehemalige Verteidigungsminister gefielen Berichte über seine angeblich kriselnde Ehe nicht. Doch das Gericht war anderer Meinung als der Politiker.

Berlin. Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist vor Gericht gescheitert. Das Landgericht München I hob zwei einstweilige Verfügungen gegen das People-Magazin „Bunte“ wieder auf, wie der Branchendienst Meedia berichtete. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Guttenberg wollte mit den einstweiligen Verfügungen Gegendarstellungen erwirken. In dem Teaser zum Artikel vom Juni 2017 hieß es: „Karl-Theodor zu Guttenberg und seine Frau leben in verschiedenen Welten. Sie widmet sich ihren Pferden, er jongliert mit Millionen …“ Der Richter sagte, dass der gesamte Artikel „von Unschärfen durchzogen“ sei. Nach seiner ersten Einschätzung handle es sich zwar teils um „groben Unsinn, aber keine Tatsachenbehauptung“. In den vergangenen Monaten mehren sich Gerüchte über eine Rückkehr Guttenbergs in die Politik.

Von RND