Blick aus dem Gebäude der Axel Springer SE in Berlin auf den Neubau.

© dpa

Zentrale für digitale Angebote

Grundstein für Axel-Springer-Neubau gelegt

Für das Neubauprojekt des Medienhauses Axel-Springer SE in Berlin ist am Dienstag der Grundstein gelegt worden. In dem Gebäude an der Zimmerstraße sollen die Springer-Digitalangebote entstehen. Insgesamt soll der Neubau 3500 Mitarbeitern Platz bieten.