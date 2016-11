Drei Kühe sind nach dem schweren Erdbeben in Neuseeland in eine prekäre Situation geraten. © YouTube/ZCC VID

Nach Erdbeben in Neuseeland

Nanu, wo ist denn die Wiese plötzlich hin? Das müssen sich wohl auch drei in Neuseeland gestrandete Kühe gefragt haben. Das schwere Erdbeben hatte ihre Weide absacken lassen.

Wellington. Drei Kühe sind durch das heftigen Erdbeben in Neuseeland in eine prekäre Lage geraten und zur Internet-Sensation geworden. Die Weidewiese rund um die Tiere brach durch den Erdstoß weg und sackte meterweit ab, sodass die Kühe plötzlich auf einer winzigen Grasinsel am Abgrund standen. Eine Hubschrauber-Crew des Nachrichtendienstes Newshub filmte die Tiere in ihrer bizarren Notlage. Ihr Video wurde auf YouTube bis Dienstag rund eine halbe Million Mal angeklickt.

Der Bauer kam seinen Kühen in der Nähe des Touristenörtchens Kaikoura schließlich mit Schaufel und Spitzhacke zur Hilfe, wie er Newshub berichtete. Zusammen mit Helfern ebnete er ihnen einen Weg von der Grasinsel hinab und brachte die Tiere in Sicherheit.

„Das Problem war, dass wir nicht wussten, ob es ein weiteres Beben gibt oder neue Erdrutsche“, sagte der Bauer. Die Tiere hätten dringend Wasser gebraucht. Er habe 14 Kühe von der zerstörten Weide retten müssen. Einige hätten bei dem Beben ihre Kälber verloren.

Von RND/dpa

