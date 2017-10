„First Cat“ aus Neuseeland erobert Twitter

Wellington. Ob „Nyan Cat“, „Pusheen“ oder „Grumpy Cat“ – was wäre das Netz nur ohne seine Katzen? Auf Youtube liefert das Stichwort „Cat“ rund 67 Millionen Videos und der berühmtesten Instagram-Katze „Nala“ folgen 3,5 Millionen Menschen. Ja, es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel über „das Maskottchen des Internets“, wie das Magazin „Thought Catalog“ das beliebte Haustier treffend bezeichnete.

Seit kurzem mischt ein neuer vierbeiniger Star das Internet auf und liefert fleißig „Catcontent“. Doch „Paddles“, wie die orange-weiße Katze heißt, ist nicht etwa nur eine weitere süße Netzkatze. „Paddles“ ist politisch aktiv und twittert. Sie will Katzenminze legalisieren, kämpft für Geschlechtergerechtigkeit und besteht auf Sozialversicherung und Wahlrechte für steuerzahlende Katzen. Für den Unabhängigkeitsstreit in Katalonien empfiehlt sie den Konfliktparteien mehr Streicheleinheiten.

I think they need more cats and the cats they do have need more pats. That would solve a lot. https://t.co/k7sABm7vuk