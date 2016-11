Feueralarm beim MDR in Leipzig

TV-Programm unterbrochen

Wegen eines Feueralarms ist am Dienstagabend das Fernsehprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) unterbrochen worden. Statt des normalen TV-Programms wurde ein Standbild gesendet.

Leipzig. Grund für den Alarm war offenbar ein Schmorbrand. Nach Informationen von LVZ.de befand sich der betroffene Brandmelder im Bereich der Regie. „MDR aktuell“ twitterte: „Einsatzleiter der Feuerwehr vermutet Schmorbrand in Kabelkanal. Fernsehprogramm läuft wieder.“ Nach Polizeiangaben handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm und keinen offenen Brand.

Das Gebäude an der Kantstraße wurde wegen des Alarms kurzzeitig evakuiert. „Wenn es einen Alarm gibt, müssen alle raus. Dann wird geprüft, ob es ein Feuer gibt“, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer gegenüber LVZ.de.

Die Feuerwehr rückte zweimal an

Die Feuerwehr musste am Abend gleich zweimal zum Sendehaus ausrücken. Wie die Leitstelle in Leipzig auf Nachfrage mitteilte, gab es den ersten Feueralarm gegen 17.50 Uhr. Daraufhin sei ein Löschzug in die Südvorstadt gefahren und habe die Situation überprüft. „Es handelte sich aber wohl um einen Fehlalarm“, so Sprecher Matthias Blockus aus der Leitstelle gegenüber LVZ.de.

Die Kameraden hätten den entsprechenden Melder zurückgestellt und den MDR wieder verlassen. „Auf dem Rückweg gab es aber einen zweiten Feueralarm“, so Blockus. Deshalb sei der Löschzug erneut zu dem Gebäude in der Kantstraße gefahren. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Laut einem Tweet des MDR-Redakteurs Alexander Teske musste neben „MDR aktuell“ auch die in Leipzig produzierte Boulevardsendung „Brisant“ abgebrochen werden.

Von RND/LVZ

Leipzig