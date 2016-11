Noch am Leben: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.

© EPA

Facebook

Fehler erklärt Zuckerberg und Millionen andere für tot

Viele Facebook-Nutzer samt Gründer Mark Zuckerberg wurden am Freitag vom Online-Netzwerk für tot erklärt: Über ihren Profilen prangte der Aufruf an Freunde, Trost in Erinnerungen zu finden. Facebook korrigierte den „schrecklichen Fehler“ schnell.