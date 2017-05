Fans feiern Trailer von „Blade Runner 2049“

Kultfilm

35 Jahre nach dem ersten „Blade Runner“ geht Harrison Ford als Rick Deckard wieder auf Replikanten-Jagd. Ein erster Trailer des Films, der im Herbst in die Kinos kommt, sorgt nicht nur bei Fans des Originals für Begeisterung.

Los Angeles. Fünf Monate vor dem Kinostart von „Blade Runner 2049“ hat Warner Brothers den ersten offiziellen Trailer zur Fortsetzung des Kultfilms „Blade Runner“ aus dem Jahr 1982 veröffentlicht. Mit dabei ist auch Harrison Ford, der wieder in seine legendäre Rolle als Ex-Polizist Rick Deckard zu sehen ist.

Die eigentliche Hauptrolle übernimmt Ryan Gosling: Der 36-Jährige spielt den Polizisten Officer K, der dem alten Blade Runner auf der Spur ist.

„Das schaut doch sehr schick aus“

In dem zweiminütigen Trailer mit Bildern einer dystopischen Welt kommen auch Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas und Dave Bautista vor. Die Fortsetzung spielt 30 Jahre nach dem Originalfilm, der in Los Angeles im Jahr 2019 angesiedelt war.

Bei den Fans kommt der Trailer gut an. Binnen weniger Stunden wurde der Zusammenschnitt mehr als vier Millionen mal angesehen. In den sozialen Netzwerken kommt der per Live-Schalte in der Nacht zu Dienstag vorgestellte Trailer gut weg.

„Ein super schweres Erbe, aber bisher schaut das doch sehr schick aus“, kommentiert dieser User.

Ein super schweres Erbe, aber bisher schaut das doch sehr schick aus. #bladerunner2049 https://t.co/GCLiFIgEX6 — .måîk. (@cultofneurisis) May 8, 2017

„Der Blade Runner 2049 Trailer sah echt gut aus. Ziemlich begeistert“, schreibt etwa User Skript.

Der Blade Runner 2049 Trailer sah echt gut aus. Ziemlich begeistert. — Skript (@ohneskript) May 9, 2017

Für eine emotionale Reaktion sorgte der Zweiminüter bei User „Stephan“. „Es kann sein, dass ich ein bisschen geweint habe. Und ich stehe dazu!“, schreibt er.

Es kann sein, dass ich ein bisschen geweint habe. Und ich stehe dazu! #BladeRunner2049 https://t.co/b5dnN4V3Gv — Stephan 🎞 🇪🇺 (@DieAcademy) May 8, 2017

Regisseur Denis Villeneuve („Arrival“, „Sicario“) will den Film Anfang Oktober in die Kinos bringen. Ridley Scott, der das Original inszenierte, ist als Produzent an Bord.

Von zys/RND/dpa

Los Angeles