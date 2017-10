Falsche Sendetermine für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Ausstrahlung im Dezember?

Der KiKa zeigte 2016 als erster Ende November den Weihnachtsfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Filmfans warten gespannt auf die Sendetermine für dieses Jahr. Aktuell kursiert im Netz ein Bild mit den falschen Daten.

Hannover. Printen und Lebkuchen stehen schon gefühlt seit Ewigkeiten in den Regalen der Supermärkte. Unmissverständlich beginnt damit das Warm-up für die Weihnachtszeit. Der Sprint in die besinnliche Zeit startet wohl spätestens Ende November oder Anfang Dezember mit dem ersten Sendetermin des Weihnachtsfilms „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Aktuell kursieren Termine im Netz zu den Sendeterminen 2017. Aber die sind leider nicht aktuell. Es dauert noch ein Weilchen. Aber viel später als im vergangenen Jahr wird es eher nicht sein.

Im vergangenen Jahr machte den Auftakt der KiKa am 27. November 2016. Vermutlich wird auch in diesem Jahr KiKa, WDR, ARD, ONE (ehemals Einsfestival), BR, NDR, rbb und MDR den Klassiker nahezu in Dauerschleife zeigen.

Hier schon mal Bilder zur Einstimmung:

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – Sieben Fakten über das beliebte Weihnachtsmärchen Zur Bildergalerie 8

Auf Twitter wurde ein Bild des Portals weihnachtsfilme.de gepostet, dass die Termine für 2016 zeigt.

Jetzt mal was Wichtiges: Die Sendetermine für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sind da! 🌰🌰🌰🐴👑💍👸 pic.twitter.com/2Bk1PN9ZpH — Herzbeben-Steak (@DerWachsame) October 9, 2017

Von Ariane Fries/RND