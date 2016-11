Märchen schreibt die Zeit: Emma Watson als wunderschöne Belle in „Die Schöne und das Biest“. © Disney

Erster Trailer von „Die Schöne und das Biest“

Es ist Disneys wohl schönstes Märchen – und wird nun zum Leben erweckt: Der erste Trailer von „Die Schöne und das Biest“ mit Harry-Potter-Star Emma Watson ist da – und ist zauberhaft schön.

Hannover. Mit komischen Gestalten kennt sich Emma Watson aus, traf sie als Hermine Granger in der „Harry Potter“-Saga doch auf etliche Fabelwesen. Am 16. März 2017 nun kommt die 26-Jährige mit ihrem bisher romantischsten Abenteuer in die Kinos. Als zierliche Belle erobert sie das Herz des verzauberten Biests. Disneys Zeichentrick-Klassiker von 1991 gilt als eines der erfolgreichsten Märchen unserer Zeit, begeisterte ein Millionenpublikum weltweit – und Emma Watson als zuckersüßes Mädchen findet ihre neue Traumrolle.

Emma Watson hat ihre neue Traumrolle gefunden: Als Belle in „Die Schöne und das Biest“.

Den schaurig-schönen Prinz spielt Dan Stevens, bekannt aus „Downtown Abbey“ und „Nachts im Museum“. Mit dabei sind natürlich auch Kerzenleuchter Lumière, Stehuhr von Unruh sowie Teekanne Madame Pottine samt Sohn Tassilo.

Von RND/cab