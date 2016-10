Neuer Song „Campaign Speech“

Es hat sich einiges angestaut: Drei Jahre nach seinem letzten Album hat Eminem überraschend einen neuen Song veröffentlicht. Darin attackiert er Donald Trump – diese „tickende Zeitbombe“, wie der Rapper schimpft. „Ist es das, was Ihr wollt?“

Los Angeles. In dem acht Minuten langen Track „Campaign Speech“ bezeichnet US-Rapper Eminem den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner als „verdammten Kandidaten“ und „tickende Zeitbombe“. Sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, werde er die Macht haben, Atomraketen abzufeuern. „Ist es das, was ihr wollt?“, fragt ein wütender Eminem seine Fans. Innerhalb eines Tages ist das Video auf Youtube bereits mehr als drei Millionen Mal aufgerufen worden.

Der 44-Jährige Rapper steht in einer Reihe anderer Künstler, die musikalisch gegen Trump mobilmachen. In dem Projekt „30 Days, 30 Songs“ präsentieren derzeit Bands wie R.E.M. und Franz Ferdinand jeden Tag einen neuen Anti-Trump-Song im Internet.

Eminem kündigt neues Album an

In dem Song geht es aber nicht nur um Trump. Eminem beschäftigt sich auch mit anderen Problemen in den USA. Der wegen seiner sexistischen und gewaltverherrlichenden Texte lange Zeit berüchtigt weiße Rapper solidarisiert sich zum Beispiel mit der Bewegung Black Lives Matter (Das Leben von Schwarzen zählt).

So malt sich der 44-Jährige aus, Rache an dem Nachbarschaftswächter George Zimmerman zu nehmen, der 2012 in Florida den unbewaffneten schwarzen Teenager Trayvon Martin erschossen hatte und später von einem Geschworenengericht freigesprochen worden war.

Eminem kündigte in einem Tweet von Mittwoch (Ortszeit) außerdem ein neues Album an. „Ich arbeite daran,“, schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Einen Termin nannte er aber nicht. 2013 war „The Marshall Mathers LP 2“ erschienen.

Von afp/dpa/RND/wer

Los Angeles