“ELEX“ erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One. Es ist seit dem 17. Oktober ab 45 Euro erhältlich.

Rollenspiel erfrischend anders: “ELEX“

Eine Wundertüte voller Abenteuer

Ein Mann ohne Eigenschaften stürzt in eine Welt zwischen Mad Max und Fantasy-Tavernen: “ELEX“ will frischen Wind in die Rollenspiel-Welt bringen.