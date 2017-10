Ein Rhinozeros will hoch hinaus

“Rhino Hero – Super Battle“ im Spieletest

“Super Rhino“, schaffte es 2012 auf die “Spiel des Jahres“-Empfehlungsliste und wurde ein Welterfolg. Jetzt ist der tierische Superheld wieder da: als großes Familienspiel.

Hannover. Die gelben Spielekartons von Haba finden sich in fast jedem Kinderzimmer. In den vergangenen Jahren fielen die großen Spiele des Verlags bei Familien und Kritikern oft durch. Dafür fanden sich unter den kleinen Mitbringspielen echte Perlen – zum Beispiel “Super Rhino“, das es 2012 auf die “Spiel des Jahres“-Empfehlungsliste schaffte und – als “Rhino Hero“ – weltweit erfolgreich war. Jetzt ist der tierische Superheld wieder da: als großes Spiel.

“Rhino Hero“ ist Kartenhausbau mit Regeln: Es gibt Wände (im 90-Grad-Winkel geknickte Karten) und Deckenkarten, die angeben, wie man auf ihnen die Wände platziert. Manche haben Sondersymbole, die zum Beispiel besagen, dass man die Figur des heldenhaften Nashorns versetzen muss. Wer den Bau zum Einsturz bringt, verliert.

Der “Super Battle“ funktioniert sehr ähnlich. Als Fundament dient nicht mehr eine einzelne Karte, sondern ein dreigeteilter Spielplan. Es gibt zwei Arten von Wänden, höhere und niedrigere. Wieder geben die Deckenkarten vor, wie gebaut werden muss. Neu ist, dass jedem Spieler ein eigener Held zugeteilt ist: Zur Auswahl stehen neben Rhino Hero Big E. (ein Elefant), Giraffe Boy und Batguin. Die wollen alle hoch hinaus: In jeder Runde wird gewürfelt, wie viele Etagen sie hochklettern. Es gewinnt, wer am Ende am höchsten steht – vorausgesetzt natürlich, niemand hat zuvor den Komplex einstürzen lassen. Der verliert natürlich.