Jessica Paszka ist die diesjährige „Bachelorette“.

© RTL

RTL-Kuppelshow

Ein Hannoveraner kämpft um „Die Bachelorette“

Am Mittwoch ist es wieder so weit: Die vierte Staffel der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ startet. Wer wird das Herz von Jessica Paszka erobern? Die Kandidaten sehen Sie in unserer Bildergalerie.