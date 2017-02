Internet

Weinliebhaber, aufgepasst: Bei eBay gibt es ab jetzt genau den richtigen Wein für jeden Geschmack. Mit der neuen Kategorie „Wein“ baut eBay das Sortiment im Bereich Wein und Schaumwein erheblich aus.

hamburg. Unter www.ebay.de/wein gibt es ab sofort Weine diverser Sorten und Preisklassen sowie passendes Zubehör und viele weiterführende Informationen aus der Welt des Weins.

Mit wenigen Klicks zum richtigen Wein

Alle 15 Sekunden wird bei eBay eine Flasche Wein gekauft - bisher waren dies vor allem alte Weine und Weinraritäten. Dies ändert sich nun mit dem Start einer eigenen Kategorie für Wein. Mit aktuell 47.000 Angeboten bietet eBay genau den passenden Wein für jedes Portemonnaie und jeden Geschmack. Die Auswahl reicht von Rot-, Rosé- und Weißweinen bis zu Sekt und Schaumwein.

Neben großen Online-Fachhändlern wie vinos.de, wein.de oder weinvorteil.de bieten auch lokale Weinhändler und Winzer ihre Produkte an. Die neue Seite führt alle Angebote zusammen und präsentiert sie übersichtlich in verschiedenen Unterkategorien. Ein spezieller Weinfinder erleichtert die Suche nach genau dem passenden Wein. So kann zum Beispiel nach Weinsorten, Herkunftsländern oder dem Preis sortiert werden. Auch eine auf verschiedene Speisen abgestimmte Weinauswahl ist möglich. eBay PLUS-Kunden finden ausgewählte Pakete in einer zusätzlichen Unterkategorie.

Von ots