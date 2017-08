Ebay Plus bietet kostenloses WLAN in 22 deutschen Städten.

Ebay Plus bringt freies WLAN auch nach Hannover

In Deutschland gibt es noch nicht genügend kostenloses WLAN – das zumindest findet Ebay. Und will mit Ebay Plus Abhilfe und zusätzliche Hotspots schaffen.