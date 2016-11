Mann filmt Frau aus der Luft

18 Jahre sind sie verheiratet gewesen. 18 gute Jahre, wie Ehemann Yaog erzählt. Doch als seine Frau immer wieder länger arbeiten muss, bekommt der Gehörnte Zweifel – und bringt seine Drohne in die Luft. Das Ergebnis sehen Sie hier.

New York. Die fliegenden Helfer sind ja für so manche Dinge perfekt geeignet. Eine Ehebrecherin zu überführen, das ist jedoch neu. Yaog, so nennt sich der Ehemann bei Youtube, bekam eines Morgens einen Anruf. Seine Frau würde ihn betrügen. Er will es nicht glauben. Immerhin sind die beiden seit 18 Jahren verheiratet. Eine gute Zeit, wie er selbst sagt.

Doch mehr und mehr bekommt er Zweifel, weil seine Frau immer öfter immer länger arbeiten muss. Also macht er seine Drohne startklar und verfolgt seine künftige Ex aus der Luft.

Und siehe da: Plötzlich weicht die Frau vom üblichen Weg zur Arbeit ab, richtet sich ihre Haare und ihr Make-up und geht schnurstracks auf einen Parkplatz zu. Da geschieht es: Ein schwarzer Wagen fährt vor, die Frau begrüßt den Fahrer mit einem Küsschen und steigt zu ihm ein. „Das ist es. 18 Jahre. Weg“, schimpft Yaog und lässt seinen Gefühlen freien Lauf.

Das Video ist mittlerweile ein echter Hit im Netz. Viele User spenden Trost. Der Youtube-Pranger wirkt also. Wenigstens etwas.

Von RND/cab