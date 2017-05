Kultserie

Vor mehr als 25 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Kultserie „Twin Peaks“ – doch nach zwei Staffeln war Schluss. Ab Montagmorgen geht es weiter: Die ersten Folgen der dritten Staffel sind beim Fernsehsender Sky verfügbar.

Hannover. „Feuer, zieh mit mir!“ Mehr als 25 Jahre sind seit den ersten beiden Staffeln der Kultserie „Twin Peaks“ vergangen. Wer in die dritte Staffel einsteigen will, deren erste vier Folgen ab diesem Montag bei Sky verfügbar sind, muss also tief in seinem Gedächtnis kramen. Oder er muss mehr als zwei Tage am Stück alte Folgen glotzen. Oder er geht ins Netz.

Beim Videoportal YouTube haben Serienfans Schlüsselmomente der alten Folgen zusammengeschnitten - in gut 55 Minuten. Vom Auffinden der toten Laura in einer Plastikfolie über den allwissenden Holzscheit bis zu den Prophezeiungen des Kleinwüchsigen: ein Highlight jagt das andere - allerdings alles auf Englisch.

Von RND/dpa