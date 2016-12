Das war´s: Domian sagt „Tschüss“.

Letzte Sendung

Domian sagt Tschüss: „Habe Demut gelernt“

Nach 21 Jahren als „Kummerkasten der Nation“ hat sich WDR-Nachttalker Jürgen Domian von seinem Publikum verabschiedet. „Die Zeit mit Euch war groß. Was ich gelernt habe in all den Jahren, das ist Demut“, sagte der Moderator in der letzten „Domian“-Ausgabe in der Nacht zum Samstag.