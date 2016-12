Will nichts mehr hören: Nach 21 Jahren hört TV- und Radio-Seelsorger Jürgen Domian auf. In der Nacht zu Samstag nimmt er die letzten Anrufe entgegen. © dpa

Letzte Sendung

Ob skurrile Sex-Spiele, schwere Krankheiten oder schlimme Taten: Tausende Menschen haben Jürgen Domian in den vergangenen Jahren ihr Herz ausgeschüttet. Nun hat der Moderator genug von der Nachtarbeit und zieht einen Schlussstrich.

Köln. Letzte Chance für Anrufer: In der Nacht zum Samstag (1.00 Uhr) wird WDR-Moderator Jürgen Domian zum letzten Mal mit seinem Telefontalk auf Sendung sein. Und es wird eine weitgehend „normale Sendung sein, so wie das Publikum sie seit Jahrzehnten kennt“, kündigte der Moderator im „Stern“ an.

Der 58-Jährige hatte bereits im vergangenen Jahr seinen Abschied angekündigt, weil er von der Nachtarbeit die Nase voll hat. Er wolle endlich ein normales Leben führen und wieder häufiger die Morgensonne sehen, sagte er zur Begründung. Auf die Frage, was er künftig nachts um 1 Uhr machen werde, antwortet der Moderator nur knapp: „Wahrscheinlich schlafen!“

Nach etwa 25.000 Anrufern ist Schluss

Seine Fans werden ihn vermissen: 21 Jahre lang war Domian eine Art öffentlicher Seelsorger. Menschen schütteten ihm in seiner Sendung im WDR-Fernsehen und 1Live-Radio ihr Herz aus, berichteten von persönlichen Krisen, schweren Sünden, schlimmen Krankheiten oder skurrilen Sexgewohnheiten.

Einige, so der Moderator weiter, seien ihm besonders in Erinnerung geblieben, etwa ein Mann, der eine Liebesbeziehung zu seiner Heimorgel pflegte, oder eine Frau, die nachts immer in der Rolle einer Katze lebte. Negativ sei ihm vor allem ein Anrufer im Gedächtnis geblieben, der 30 Jahre in Sicherheitsverwahrung gesessen hatte, nachdem er ein Kind sexuell missbraucht und getötet hatte und auch so viele Jahre später keine Reue gezeigt habe.

Seit dem Start von „Domian“ 1995 sprach der Journalist mit rund 25.000 Anrufern. Er habe in seiner Sendung so ziemlich über fast alle Kapriolen des menschlichen Lebens gesprochen, so Domian weiter im „Stern“. Eine Nachfolgesendung plant der WDR nicht.

Von RND/dpa/caro

