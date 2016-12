Netflix-Neuauflage

Ein Silvester ohne „Dinner for One“? Undenkbar. Der Klassiker von 1963 gehört zu jedem Jahreswechsel wie Böller und Schaumwein. Streamingdienst „Netflix“ hat sich an eine Neuauflage des 90. Geburtstags von Miss Sophie herangewagt – ohne Sir Toby, dafür mit Frank Underwood. Die Fans sind begeistert.

Hannover. Das muss man sich erste einmal trauen: Netflix dreht eine Neuauflage des TV-Lieblings Millionen Deutscher: Beim „Dinner for One“ feiert Miss Sophie zusammen mit ihrem nicht ganz trinkfesten Butler James ihren 90. Geburtstag. So weit, so bekannt.

In der Netflix-Version sitzen aber nicht die Phantomgäste Mister Winterbottom und Sir Toby an der reich gedeckten Tafel – stattdessen imitiert Butler James die Stars aus den erfolgreichen Netflix-Serien „House of Cards“, „Narcos“, „Better Call Saul“ und „Orange Is the New Black“. Und so freuen sich Präsident Underwood, Mr. Pablo Escobar, Rechtsanwalt Saul Goodman und Ms. „Crazy Eyes“ Warren über Suppe, Rippchen und jede Menge Hochprozentiges.

Zumindest auf das Löwenfell am Boden haben die Macher verzichtet. So ganz ohne Stolperfalle für Butler James funktioniert der 90. Geburtstag im Vollrausch aber auch nicht. Ein Wildschweinkopf versperrt den Weg, statt Fell schlurft der Butler über einen alten Anzug.

Die Fans sind von Neuauflage begeistert

Immer in Eile: Butler James in der Netflix-Version des „Dinner for One“

Für den Großteil der Fans ist der Neuauflage ein echter Hit. „Das ist hervorragende Arbeit. Glückwunsch“, schreibt einer. „Das ist ja fantastisch“, kommentiert ein anderer YouTube-Nutzer. „Bestes Dinner for One! Werde ich ab sofort immer anschauen“, schreibt ein weiterer.

Der original Sketch, der 1963 vom Norddeutschen Rundfunk produziert wurde, ist mittlerweile ein echter Klassiker und wird jedes Jahr gleich von mehreren ARD-Sendern an Silvester ausgestrahlt.

Von RND/dpa/cab