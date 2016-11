Youtube und Gema einigen sich

Die Gema und YouTube haben sich nach Jahren des Streits geeinigt: Alle bisher aus Lizenzgründen in Deutschland gesperrten Videos werden nun Stück für Stück freigeschaltet. Diese Musikclips sind ab sofort auch hierzulande verfügbar.

Hamburg. „Leider ist dieses Video in Deutschland nicht verfügbar...“: Fast jeder Youtube-Nutzer kennt diesen Satz. Ab sofort soll er aber Teil der Internetgeschichte sein. Denn Youtube und Gema haben sich nach jahrelangem Streit geeinigt. Die Google-Tochter muss nun Gebühren an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz Gema, zahlen. Dafür werden alle für Deutschland gesperrten Videos freigeschaltet – allerdings Stück für Stück.

Auf Anfrage verriet uns Youtube, welche der beliebtesten Musikclips nun Online zu sehen sind:

Psy – Gangham Style

Wiz Khalifa – See You Again

Justin Bieber – Sorry

Bruno Mars – Uptown Funk

Taylor Swift – Blank Space

Adele – Hello

Taylor Swift – Shake it off

Major Lazer – Lean on

Enrique Iglesias – Bailando

Katy Perry – Roar

