Die ungewöhnliche Körpersprache des Ehepaars Trump

#Handgate

Twitter-Nutzer machen sich einmal mehr über US-Präsident Donald Trump lustig: Es kursieren Videos, auf denen Trump die Hand seiner Frau Melania ergreifen will, sie ihm aber ausweicht. Die Szenen ereigneten sich jeweils bei der Landung des Paares in Rom und Tel Aviv diese Woche.

Tel Aviv. In den sozialen Netzwerken sorgt eine Szene zwischen US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania für Spott. Bei der Landung der Air Force One am Dienstag in Rom winkt der Präsident den Massen zu und will danach, so ist auf Kurzvideos unter anderem bei Twitter zu sehen, die Hand seiner Frau greifen. Doch die First Lady hebt ihre Hand fast gleichzeitig ans Gesicht, um eine Haarsträhne hinter ein Ohr zu bringen.

Einen ähnlichen Moment schienen Trump und seine Frau bereits am Montag bei der Ankunft in Tel Aviv erlebt zu haben. Als sie auf einem roten Teppich schritten, drehte er sich um und versuchte, ihre Hand zu nehmen. Dabei schien es so, als würde eine durch schwarze Sonnengläser ohnehin eher ausdruckslos scheinende Trump die Hand ihres Mannes abweisen.

Es wird erwartet, dass die First Lady den Präsidenten bei seinem Treffen mit Papst Franziskus am Mittwoch begleitet.

Hier einige Tweets zu dem Thema:

In a video that's caused a stir, the first lady appears to swat Trump's hand away with a visible flick of her wrist https://t.co/MXAieDb9v8 pic.twitter.com/UyiSX7k0Ah — CNN (@CNN) May 22, 2017

So war es doch auch bei House of Cards ... #handgate — Sven Krohlas (@krohlas) May 24, 2017

Danke für #handgate Melania! Das warst Du uns Frauen schuldig. 💃🏻 — EuropeanRose (@HannoverRose) May 24, 2017

Naja, da hat sie sich vielleicht auch nur die Haare aus'm Gesicht gestrichen. Hier steht eine Kirche die möchte in's Dorf zurück. #handgate — Pascal (@fun_pas) May 24, 2017

Von RND/AP/kha