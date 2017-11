Die besten Tweets zu Trumps Twitter-Pause

Hannover. Durchaus mutig von dem Mitarbeiter – der übrigens seinen letzten Arbeitstag für diesen kleinen Streich nutze – schließlich ist Twitter für den Präsidenten der USA ein wichtiges Mittel, um seine Meinung direkt zu äußern. Umso interessanter sind da die diversen Reaktionen der Twitter-Nutzer auf die ungewollte Auszeit des Präsidenten.

Viele zeigten sich erleichtert über die Aktion, auch wenn sie natürlich keine echte Pause für den Twitteraccount des Präsidenten bedeutete. Die Nutzerin Samantha from Bombay schrieb begeistert „Nicht alle Helden tragen Umhänge“:

Die Journalistin des NewYorker Jessica Winter zitierte die offizielle Stellungnahme des Kurznachrichtendienstes „Wir haben herausgefunden, dass ein Servicemitarbeiter von Twitter das an seinem letzten Tag gemacht hat“ mit dem folgenden Gif:

"We have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day" pic.twitter.com/mVB2Pwc8rv

Und der Moderator des Radiosenders 1Live Tobias Schäfer schrieb lediglich:

Nutzerin Shoushou fiel eine andere Referenz bezüglich der elf Minuten auf:

Aber nicht alle Tweets zum Ereignis sind eindeutige Freude. Nutzer Ronny Zasowk schrieb:

Und der Account General Munnahger nahm ein Gif aus dem Film Terminator 2, um „Die Rückkehr von Trump zu Twitter“ zu illustrieren:

Der erste Tweet des Präsidenten, der sich nicht auf die Pause bezog, warf dem FBI dann auch gleich direkt mal vor, sich nicht ausreichend auf Hillary Clinton und ihre Demokraten zu konzentrieren. Aufwärmen muss sich Trump nach den elf Minuten offensichtlich nicht erst wieder.

Everybody is asking why the Justice Department (and FBI) isn't looking into all of the dishonesty going on with Crooked Hillary & the Dems..