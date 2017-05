Die deutsche Übersetzerin Mesale Tolu wird seit Ende April in der Türkei festgehalten.

Mesale Tolu

Deutsche Übersetzerin in der Türkei festgenommen

Wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation ist die deutsche Übersetzerin Mesale Tolu in der Türkei im Gefängnis. Eine Anti-Terror-Einheit war gewaltsam in ihre Wohnung eingedrungen.