Der „Tatort“ bekommt ein Spin-off

Erkenntnisse am Totenbett: Dr. Falko Lammert (Peter Trabner) macht dem „Tatortreiniger“ Konkurrenz. © ARD

Webserie

Zwischen Diesseits und Jenseits: „Stromberg“-Autor Ralf Husmann schuf eine Mini-Webserie aus der Dresdner Pathologie. Ab Montag sind die Folgen online.

Dresden. „Lammerts Leichen“ heißt das digitale Spin-off vom analogen „Tatort“, das die ARD ab 6. November online stellt. Im Zentrum dieser sechs fünfminütigen MDR-Miniaturen aus der Dresdner Pathologie steht der biedere Rechtsmediziner Falko Lammert, funkensprühend verkörpert vom unscheinbaren Nebenfiguren-Profi Peter Trabner. In seiner tageslichtarmen Pathologie tief unterm Krankenhaus versucht der Schnauzbartträger die Todesursachen seiner Klienten zu ergründen. Wobei er regelmäßig auf ganz andere Gewissheiten als jene stößt, wie wann und warum jemand ums Leben kam.

In der Folge „Victoria“ etwa liegt ein Mann mit schneidiger Bundeswehrrasur auf dem Seziertisch und hindert Dr. Lammert daran, ins wohlverdiente Wochenende mit seiner Familie zu starten. „Weißte, was der Unterschied zwischen ’ner glücklichen Kindheit und ’ner frühkindlichen Störung ist?“, fragt der Pathologe beim vorschnellen Feierabendbier ins Leere und muss sich naturgemäß selbst antworten: „Manchmal nur so’n Freitagnachmittag, wenn’s auf Arbeit weiter und weiter geht, bis in die Nacht, damit der Samstag auch gleich mit im Arsch ist.“