Obama bei Jimmy Kimmel

Er kann auch über die fiesesten Sprüche lachen: US-Präsident Barack Obama überzeugt bei einem Auftritt in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel. Doch als Obama einen Tweet von Donald Trump vorlesen muss, ändert sich die Laune schlagartig.

Los Angeles. US-Präsident Barack Obama hat sich kurz vor Ende seiner Amtszeit noch einmal derber Kritik gestellt - in Form fieser Tweets. Er las am Montag (Ortszeit) in der Sendung des Late-Night-Talkers Jimmy Kimmel gemeine Twitter-Nachrichten über sich vor. Darunter etwa: „Obama könnte nicht mal einen Whopper ohne Gurke aushandeln.“

Trump kriegt sein Fett weg

In der Rubrik „Mean Tweets“ lesen prominente Gäste der Comedy-Sendung eine Auswahl böser, teils unfreiwillig komischer Kurznachrichten vor, die Twitter-Nutzer über sie geschrieben haben.

Obama hatte bereits im März vergangenen Jahres teilgenommen, als er zuletzt zu Gast war. Damals war etwa ein Tweet dabei, in dem Obama die Schuld für den gestiegenen Preis einer bestimmten Biersorte gegeben wurde. Diesmal musste der Präsident als Sündenbock für eine enttäuschende Haarspülung herhalten.

Zudem wurde er mit einem bekannten Trash-Film verglichen: „Barack Obama ist der Sharknado unter den Präsidenten. Laut, blöd und übermäßig hochgejubelt“, hatte jemand in die Welt geschickt. Der 55-Jährige musste lachen, als er das vorlas.

Die heftigste Kritik gab es im letzten Tweet: „Präsident Obama wird als vielleicht schlechtester Präsident in die Geschichte der Vereinigten Staaten eingehen!“ Geschrieben hatte das der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump.

Denkwürdiger Auftritt bei Jimmy Fallon

Obama hatte eine nicht minder vernichtende Antwort parat: „Wenigstens werde ich als Präsident in die Geschichte eingehen.“

Im Anschluss blickte Obama ernst in die Kamera und ließ das Smartphone, von dem er die Tweets vorlas, fallen.

Erst vor wenigen Monaten hatten Obama mit seinem Auftritt in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon für Aufsehen gesorgt. In der Show-Rubrik „Slow Jam the News“ rappte er gemeinsam mit dem Gastgeber durch die bald zurückliegende Amtszeit des amerikanischen Staatsoberhaupts.

