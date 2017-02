Folge 4 der RTL-Show

Der Bachelor und die Damen kommen sich näher. Sie sprechen über Küssen, Sex und Vorlieben, sie tanzen, essen und umarmen sich – alles ist gut, bis er sie mit einem Frühstück überrascht. Das finden einige gar nicht lustig.

Hannover. So hatten sich die Damen das wohl nicht vorgestellt: In der vierten Folge überraschte der Bachelor sie mit einem Frühstück – direkt nach dem Aufstehen. „Mir ist schon wichtig, sie auch mal ungeschminkt zu sehen“, erklärte Sebastian. Einigen Frauen gefiel das aber gar nicht. Viola zum Beispiel jammerte vor der Kamera: „Vor dem Frühstück will man nicht gleich gesehen werden.“ Schon gar nicht, wenn man Kandidatin in einer RTL-TV-Show ist, die der Beginn einer Karriere als C-Promi sein kann. Beispiele gibt es dafür genug.

Sind die Damen vielleicht nur deshalb dabei? Um über den Bachelor bekannter zu werden? In Folge 4 sprach Sebastian immer wieder über diese Möglichkeit, als befürchte er tatsächlich, dass er von den Damen ausgenutzt werden und sich in eine Frau verlieben könnte, die gar nicht an ihm als Mensch interessiert ist – sondern nur an der Bachelor-Figur und der kurzen Bekanntheit dadurch. Das gehört allerdings zu den Risiken und Nebenwirkungen, mit denen er wohl leben muss – genauso wie die Frauen. Schließlich ist es eine Show.

„Das ist mir kein Mann wert“

Aber als Zuschauer sollte man das vergessen. Sonst wird die Nacht der Rosen langweilig. Stattdessen sollte man versuchen, 120 Minuten lang zu glauben, was man sieht. Dass da tatsächlich ein paar Menschen versuchen, die große Liebe zu finden. Dass zwar einige Kandidatinnen ein falsches Spiel spielen. Und dass andere intrigieren. Aber dass auch einige dabei sind, sich zu verlieben. Dass es bei ihnen kribbelt, wie sie sagen. Dann kann diese Sendung einen berühren. In einigen Momenten jedenfalls.

Zum Beispiel direkt am Anfang: Sebastian hatte Sabrina und Silvana zu einem Doppel-Date eingeladen. Ein Helikopter sollte sie einfliegen – doch Sabrina (30) bekam panische Flugangst und stieg aus. „Das ist mir kein Mann wert.“ Hatte sie damit ihre Chance auf einen schönen Nachmittag mit dem Bachelor verspielt? Nein – sie durfte nachkommen. Am Ende schickte Sebastian sogar Silvana nach Hause und verbrachte den Abend allein mit Sabrina aus Panketal (Brandenburg).

Kurz nach der Scheidung starb Kattias Ex-Mann

Oder später: Der Bachelor lud Kattia (28) zum Einzeldate,um mit ihr Salsa zu tanzen. Anschließend sprachen sie über ihre Außenseiterrolle in der Mädchen-Villa. Manchmal wolle sie am liebsten gehen, sagte sie. Aber sie bleibe. „Für dich.“ Und sie erzählte noch, dass sie schon einmal verheiratet gewesen, aber seit einem Jahr geschieden sei. „Wir sind auseinandergegangen wie gute Freunde. Und ein paar Monate später ist er gestorben.“ Da nahm Sebastian sie in den Arm.

Emotionaler wurde es in Folge 4 nicht. Erotischer auch nicht, nicht einmal, als der Bachelor mit sechs der übrig gebliebenen zwölf Damen vor den Kameras über Küssen und Sex sprach. Keine der Damen will bisher einen One-Night-Stand gehabt haben – woraufhin Sebastian. Als Vorliebe nannte er: „Oft.“ Und der ungewöhnlichste Ort, an dem er Sex hatte, war ein Hoteldach. Vielleicht wird es nächste Woche spannender.

Drei Frauen sind dann aber nicht mehr dabei: Tina S. (26), Silvana (33) und Alesa (24) bekamen keine Rose von Sebastian. Seine Begründung: „Ich suche die große Liebe – dafür reicht es einfach nicht.“ In der Vorwoche hatte Sebastian übrigens Fabienne nach Hause geschickt.

Drei Weisheiten aus der Bachelor-Folge 4:

„Ich mag auch viele Dinge, das kann man schnell mal so daher sagen.“ Reaktion des Bachelors auf Viola, als sie ihm sagt, dass sie ihn mag.

„Du siehst optisch top aus, aber es muss auch etwas dahinterstecken, sonst ist es nur für eine Affäre interessant.“ Silvana zum Bachelor.

„Mir ist es sehr wichtig, die Mädels einmal ungeschminkt zu sehen.“ Der Bachelor überrascht die Damen mit einem Frühstück.

Von RND/Andrea Brack/Markus Werning