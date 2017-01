IBES 2017

Zehn Staffeln Dschungelcamp – zehn stolze Gewinner, die mit Krone und Zepter den Dschungel verließen. Viele erhofften sich durch den Sieg einen Karriere-Kick. Hat’s funktioniert? Wir haben uns angeschaut, für wen sich die grüne Krone wirklich gelohnt hat und wer komplett von der Bildfläche verschwunden ist.

Köln. Warum tun sich C-Promis das an? Zwei Wochen schlafen sie auf Pritschen, verzichten auf Essen, quälen sich durch Ekelprüfungen und zicken sich an – wofür? Vermutlich nicht nur wegen des (Schmerz-)Geldes, das sie von RTL für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (Kurz: IBES) bekommen. Bei vielen dürfte auch die Hoffnung eine Rolle spielen, dass ihre Karriere vom australischen Dschungel profiert: Schließlich erklimmt einer von ihnen am Ende den Thron und wird Dschungelkönig. Dann ist ihm ein großes Medieninteresse sicher – vorübergehend jedenfalls.

Sarah Knappik kommentiert das Dschungelcamp Sie kennt den Dschungel ganz genau. Am 13. Januar, dem Auftakt des RTL-Dschungels 2017, wird Sarah Knappik hier live ab 21.15 Uhr die erste Sendung von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ kommentieren. 2011 zog sie für RTL in den australischen Busch, den sie nach Ekelprüfungen und Zickereien freiwillig verließ. Vier Jahre später nahm sie an der Neuauflage des Dschungelcamps „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“ teil und schaffte es prompt bis ins Finale. Bekannt wurde das Model durch die dritte Staffel der Casting-Show „Germany’s Next Model“ und ihre Freundschaft zu Gina-Lisa Lohfink.

Der erste Dschungelkönig, Costa Cordalis, ist zum Beispiel immer noch im Gespräch und im Fernsehen zu sehen – allerdings als Schwiegervater von Kult-Blondine Daniela Katzenberger. Doch was macht eigentlich Maren Gilzer, die Siegerin von 2014? Welcher Star hat aus der Dschungelkrone Profit geschlagen? Wir haben mal nachgeschaut.

