Bei Spotify und iTunes

Wer hat den größten Hit des Jahres 2016 gelandet – und wer das erfolgreichste Album produziert? Das haben Spotify und iTunes jetzt ausgewertet. Wir zeigen die Top Fünf.

Hannover. Rund 20 Millionen Menschen hören in Deutschland Musik über Streamingdienste. Jetzt haben die beiden größten Anbieter ihre Jahrescharts veröffentlicht – bei ihrem allerliebsten Lieblingssong sind sich die Nutzer von Spotify und iTunes einig. Welche Songs und Alben die Deutschen in diesem Jahr am häufigsten bei iTunes und Spotify gehört haben, lesen Sie hier.

Spotify

Platz fünf: Mike Posner – „I Took A Pill In Ibiza“

Platz vier: Twenty One Pilots – „Stressed Out“

Platz drei: The Chainsmokers – „Don’t Let Me Down“

Platz zwei: Alan Walker – „Faded“

Platz eins: Drake – „One Dance“

iTunes

Platz fünf: Stereoact –„Die immer lacht (ft. Kerstin Ott)“

Platz vier: Kungs – „This Girl“

Platz drei: Sia (feat. Sean Paul) – „Cheap Thrills“

Platz zwei: Imany – „Don’t be so shy (Filatov & Karas Remix)“

Platz eins: Alan Walker – „Faded“

Diese Alben streamten die Deutschen am häufigsten

Spotify

Justin Bieber – „Purpose“

Drake – „Views“

Twenty One Pilots – „Blurryface“

Major Lazer – „Peace Is The Mission: Extendend“

Rihanna – „ANTI“

Apple

Beginner „Advanced Chemistry

Udo Lindenberg – „Stärker als die Zeit (Deluxe Version)“

Drake – „Views“

Adele – „25“

AnnenMayKantereit – „Alles nix konkretes“

Von RND/are/fw