Von Schlager bis House

Das Radio begleitet uns in der Regel schon durch unser ganzes Leben: Ob im Auto, beim Frühstück oder einfach für die kurze Tanzeinlage. Doch wer kennt sie nicht, die lästige Suche nach dem perfekten Radiosender. Radio.de hat seine Top drei der Genres Pop, Rock, Klassik, Schlager, Nachrichten und House für uns rausgesucht:

Hannover.

Radio.de hat das Hörerverhalten ausgewertet – und das sind die beliebtesten Radiosender in ihrem Genre:

Pop

1Live

Einer der beliebtesten Sender bietet seinen Hörern ein breites Spektrum an Hits aus Pop und aktuellen Charts. Als Ergänzung zum Programm seiner großen Sender-Schwester WDR 1 richtet sich 1LIVE besonders an ein junges und junggebliebenes Publikum. Das schlägt sich nicht nur in der Musikauswahl, sondern auch in der Moderation und einem nicht unwesentlichen Comedy-Anteil nieder.

SWR3

Mit über 3,9 Mio. Hörern schalten die Deutschen am liebsten beim öffentlich-rechtlichen SWR3 ein, der somit offenbar das populärste Radiogramm bereitstellt. Mit seinem poppigen Sound sendet der SW3 seit August 1998 direkt aus Baden-Baden nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Antenne Bayern

Mit der richtigen Mischung aus alten und neuen Hits, Unterhaltung und Nachrichten erreicht Antenne Bayern täglich über 4,1 Millionen Hörer. Der Sender ist jedoch nicht nur in Bayern empfangbar sondern auch in Teilen von Hessen, Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Österreich, der Schweiz und Tschechien – über den Internet Livestream natürlich auch weltweit.

Rock



Rock Antenne



Hier paart sich internationaler Rock mit bayrischem Charme. Rock Antenne aus Bayern hat die Gitarrenhits der Stunde und neben News und Radio Shows immer die lautesten Akkorde von Classic Rock über Alternative bis Hard Rock und Heavy Metal.



Radio BOB!



RADIO BOB!

ist ein privater Musiksender, der sich dem Rock’n Pop verschrieben hat. Von AC/DC, Bruce Springsteen und U2 über die Toten Hosen und Linkin Park bis hin zu Metallica und Motörhead bringt der Sender die großartigsten Rocksongs aller Zeiten gepaart mit aktuellen Bands. Sendestart in Hessen war der 5. August 2008, seit dem 1. August 2011 ist Radio Bob! aber auch bundesweit im neuen Digitalradio zu empfangen.

ROCK

So klingt echter Rock: rau und gefühlvoll, gitarrenlastig und melodisch. Hier gibt es Rockhits ohne Ende.

Klassik

Klassik Radio

Die besten Saiten der Klassischen Musik klangvoll intoniert. Kultivierte Moderatoren dirigieren das anspruchsvolle Programm von Klassik Radio.

Deutschlandradio Kultur

Kultur pur in allen Facetten bei Deutschlandradio Kultur. Zwischen den sehr hörenswerten Beiträgen finden sich so einige musikalische Perlen. Am besten sonntagmorgens entspannt zum Frühstück genießen! Jeden Mittag begeistert übrigens Kakadu die kleinen Hörer.

Klassik Radio – Movie

Von John Williams über Hans Zimmer bis hin zu Danny Elfmann – hier hören Sie das Beste von den großen Filmkomponisten dieser Erde - 24 Stunden - 7 Tage die Woche, wirbt Klassik Radio – Movie.

Schlager

WDR4

Oldies, Hits und Lieblingslieder. WDR 4 ist der Unterhaltungsmusiksender des Westdeutschen Rundfunks.

Radio Paloma

24 Stunden täglich kann man über den Internet Stream von Radio Paloma die schönsten Schlager und Melodien fürs Herz genießen.

Ballermann Radio

Hier wird Mallorca-Feeling nach Hause gebracht. Das Ballermann Radio Internetradio vereint diese musikalischen Partyvoraussetzungen zu einem Schlager und Discofox Hitmix, der die Feierei ganz von selbst in Gang bringt. Dieser Sender darf für rauschende Feste und die Einstimmung auf den Urlaub auf keinen Fall in der Favoritenliste fehlen! Viva la fiesta!

Nachrichten

Deutschlandfunk

Deutschlandfunk ist das Nachrichten Programm des Deutschlandradios und steht für klare Informationen aus Politik, Wirtschaft & Kultur.

B5 Aktuell

B5 aktuell – Hören, wie es wirklich ist. B5 aktuell liefert viertelstündlich Nachrichten. Aktuell. Knapp. Präzise. Dazwischen bietet das Informationsradio Berichte und Reportagen, in denen die Meldungen hinterfragt und von allen Seiten beleuchtet werden. In Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport – regional, national und international.

WDR5

WDR 5 setzt mit einem breiten Themenspektrum und mit einer Vielfalt an Formen und Formaten ganz aufs Wort.

House

Sunshine Live

sunshine live – electronic music radio. Der bundesweit ausstrahlende Sender ist die Plattform für elektronische Musik in Deutschland. 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche. Alles neu! Die besseren Streams von sunshine live. Ab sofort hat jeder Style einen eigenen Sender. House, EDM, Classics, Trance, Hard, Techno, Lounge, Die 90er & Festival. Made by sunshine live DJs.

Ibiza Global Radio

Entspannte elektronische Klänge von den Musikspezialisten auf Ibiza. Inklusive Sonnenauf- und untergängen im Kopfkino.

Webonly

Top of The Charts

Wer ist der heißeste Neueinsteiger, wer ist an der Chartspitze? So klingen die Antworten! Die neuesten Sounds aus den Charts. Egal ob Pop, Dance, Rock oder HipHop.

Antenne Bayern Chillout

Entspannung pur mit Chillout und Lounge - Musik zum Relaxen.

80er

Große Balladen, verrückte Mode und die Neue Deutsche Welle - das perfekte Partyrezept. Kulthits nonstop!

Von RND/fw