Sebastian Pannek aus Köln ist der Bachelor der aktuellen Staffel.

© RTL

Sebastian Pannek

Das ist der neue Bachelor

Es ist wieder so weit: Ab Mittwoch kämpfen 22 Frauen in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ um das Herz von Sebastian Pannek. Was Sie über den 30-Jährigen wissen müssen, lesen Sie hier.