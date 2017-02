In Sicherheit: B-rad, so heißt das Faultierbaby, wurde allein im Regenwald gefunden.

© Kids Saving the Rainforest

Mini-Faultier

Das „entzückendste Tier der Welt“ lebt in Costa Rica

B-rad, so heißt das kleine Faultierbaby, wurde im tropischen Regenwald an der Pazifikküste Costa Ricas entdeckt und kam in die Obhut der Organisation „Kids Saving the Rainforest“. Womöglich war es von einem Baum gefallen. Tierfilmer und Abenteurer Coyote Peterson kürte es zum „entzückendsten Tier der Welt“.