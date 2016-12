Szene aus dem „Tatort: Dunkelfeld“: Hauptkommissarin Nina Rubin (Meret Becker) an der Stelle, wo sie damals die Kugel fand, die den Kollegen Maihack tötete.

„Dunkelfeld“ mit Meret Becker

Darum lohnt sich der „Tatort“ aus Berlin

Der Berliner „Tatort: Dunkelfeld“ am Sonntagabend ist das Finale eines alten Falls: Kommissar Karow will herausfinden, wie sein Ex-Partner wirklich starb – aber dann ist er plötzlich verschwunden. Also muss seine Kollegin Rubin den Verbrechern hinterherjagen.