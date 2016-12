Daniel Aminati disst Sido mit Rap-Track

“Sido mir, so ich dir“

In seinem Song „Masafaka“ zieht Rapper Sido über Moderator Daniel Aminati her. Das lässt der Mucki-Moderator nicht auf sich sitzen und holt mit „Sido mir, so ich dir“ zu einem (witzigen) Gegenschlag aus.

München. Schon in den Neunzigern machte der „taff“-Moderator Daniel Aminati mit seiner Musik Schlagzeilen. Als Sänger der ersten deutschen Boyband „Bed & Breakfast“ ließ er Teenie-Herzen höher schlagen. Jetzt sorgt der 43-Jährige wieder für Aufsehen – mit einem Rap-Track gegen Rapper Sido.

„Wat, wieso rapp’ ich denn jetzt? Wat labert der? Hat den wieder seine Alte nicht rangelassen?“, fragt sich der Moderator in einem Video, das er bei Facebook gepostet hat. Mit „der“ meint Aminati Rapper Sido, dessen Song „Masafaka“ er gerade hört. „Sie reden über uns da bei Pro Sieben, doch sie können sich den Bericht in ihren Po schieben. Und dieser dumme Daniel Aminati rappt jetzt. Das ist der Moment, wo man wegzappt“, heißt es da. Diese Beleidigung will der 43-Jährige nicht auf sich sitzenlassen und holt mit „Sido mir, so ich dir“ zu einem amüsanten Gegenschlag aus.

Aminati bezeichnet Sido als „Bratwurst“

„Ach, Siggi. Ja, okay. Dann rapp’ ich jetzt auch noch“ kündigt der Neu-Rapper an. Mit silberner Maske bedient er alle Klischees, die der Gangster-Rap zu bieten hat. „Und jetzt sei brav und mach’ das, wofür man dich liebt: Kiffer-Rap mit ’nem kleinen Tick Sympathie“. Immer wieder spielt er auf Sidos größte Hits an – doch ganz ernst nimmt er sie offenbar nicht.

Natürlich darf zum Schluss auch eine Beleidigung nicht fehlen: „Du Bratwurst bringst mir das Rappen bei und ich sorg’ dafür, dass deine Bratwürste von deinen Rippen verschwinden“, macht sich Aminati über Sidos Figur lustig.

