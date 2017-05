Neue Folgen im Herbst

Nach den „Gilmore Girls“, „Akte X“ und „Roseanne“ ist das nächste Serien-Comeback perfekt: Die US-Sitcom „Will & Grace“ wird – elf Jahre nach ihrer Einstellung – fortgesetzt. Die erste von zwölf neuen Folgen soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.

New York. Vor elf Jahren fiel die letzte Klappe am Set von „Will & Grace“. Jetzt kehrt die Sitcom zurück – und nach den ersten Promo-Fotos zu urteilen, sind die Darsteller in der Zwischenzeit nicht gealtert. Sie zeigen Eric McCormack („Will“), Debra Messing („Grace“), Megan Mullally („Karen“) und Sean Hayes („Jack“) auf Regisseur-Stühlen, auf denen die Namen ihrer Serien-Figuren zu sehen sind. Darunter der Satz: „Hat jemand Zugabe gesagt?“

Zur Freude der Fans kehren die Stars für eine solche auf den TV-Schirm zurück. Vorerst hat der Sender „NBC“ zwölf neue Folgen der Erfolgs-Sitcom geordert. Die Geschichte soll da weiter, wo sie im Finale der Show 2006 aufgehört hatte.

Kurz-Comeback vor US-Wahlen

Die Serie handelt von der Beziehung des schwulen Anwalts Will Truman mit seiner besten Freundin Grace Adler, einer Innenarchitektin. Das Quartett komplettieren die schwerreiche, stets alkoholisierte Society-Frau Karen Walker und der skurrile schwule Schauspieler Jack McFarland. Es war die erste Nr. 1 Serie in den USA, in der ein homosexueller Charakter die Hauptrolle spielt.

2006 endete die Show. Kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen feierten „Will & Grace“ im September ein kurzes Comeback. Bereits danach hatte es Gerüchte über ein Comeback der Sitcom gegeben.

Wann die neue Staffel in Deutschland zu sehen ist, ist noch unklar. Bislang hatte der Sender Pro7 die Rechte an der Serie.

Neue „Twin Peaks“-Staffel vor dem Start

„Will & Grace“ setzt dabei den Trend zum Comeback von erfolgreichen TV-Serien fort. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die 90er-Kultserie „Roseanne“ eine Neuauflage bekommt.

Zuvor hatten bereits die „Gilmore Girls“ und „Akte X“ ihr Comeback auf dem TV gefeiert. In diesem Monat folgt der nächste Neu-Aufguss: Im Mai 2017 kehrt David Lynchs Mysterythriller „Twin Peaks“ mit einer dritten Staffel auf den Bildschirm zurück.

Von RND/Dierk Sindermann/zys

New York