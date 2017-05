Heidi-Klum-Show

Celiné ist „Germany’s Next Topmodel“ 2017.

„Nur eine von euch kann Germany’s Next Topmodel werden“ – diesen Satz hat Modelmama Heidi Klum ihren Mädchen am Donnerstagabend wieder gebetsmühlenartig vorgetragen. Nach drei Stunden war es dann so weit: Celiné ist in Oberhausen als „Germany’s Next Topmodel“ 2017 gekürt worden.