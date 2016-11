Guinness World Record

Dieser Rekord ist Millimeterarbeit aus luftiger Höhe. Hauptdarsteller: eine Teetasse, ein Kran, ein Bungee-Seil und ein natürlich verrückter Engländer.

Berkshire. Wie so oft bei den Guinness-Weltrekorden stellt sich unweigerlich die Frage: Wie kommt man nur auf so eine unglaubliche Idee? Dieses Mal ist es der 24-jährige Simon Berry, ein vollbärtiger Riese aus Berkshire nahe London. Er wollte einen Rekord auf typisch britsche Art aufstellen – und was ist inseltauglicher als die traditionelle Tea-Time?

Kein Problem für den begeisterten Bungee-Springer. Idee gehabt, Kran gebucht, Keks gebacken und ab geht die Post. Aus 73,41 Metern schmeißt sich der Engländer in die Tiefe. Knapp oberhalb des Bray Lake wartete auf einer schmalen Plattform eine Tasse Tee. In seiner rechten Hand hält der 24-Jährige einen kleinen Schokokeks, ideal zum Eintunken in sein dampfendes Lieblingsgetränk am Nachmittag. Und tatsächlich: Millimetergenau rauscht Berry in die Tiefe. Als das Seil die volle Spannkraft aufgebaut hat, ist es eben lang genug, damit der Extremsportler das Gebäck in den Tee stippen kann. Rekord geschafft. Und nicht nur das. Simon Berry hat die bisherige Bestmarke des Amerikaners Ron Jones geradezu pulverisiert. Der schaffte es gerade mal auf knapp 60 Meter – ein glatter Anfänger...

Von RND/cab

