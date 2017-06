Streaming

Apple hat zwei Spitzenmanager engagiert, die Topserien wie „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ mitproduziert haben. Macht der Konzern künftig Netflix Konkurrenz?

Cupertino. Will Apple Netflix und Amazon Konkurrenz machen? Der Technikkonzern hat zwei Spitzenmanager von Sony Pictures Television engagiert. Jamie Erlicht und Zack Van Amburg, die die Erfolgsserien „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ mitentwickelt haben, wechseln nach Cupertino.

Die Verpflichtung nährt Spekulationen über Apples Ambitionen, als Streaming-Anbieter mit eigenen Serien-Produktionen aufzutreten. Bislang hatte der Konzern sich in dieser Hinsicht bedeckt gehalten. Apple startete jüngst bereits die eigene Tech-Casting Show „Planet of the Apps“. Darin versuchen Entwickler die Jury aus Gwyneth Paltrow, Jessica Alba und Will.i.am von ihren App-Ideen zu überzeugen.

Von Nina May/RND