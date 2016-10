Weitere Projekte im Gespräch

Im Sommer kokettierte Jan Böhmermann noch mit einem Abschied vom ZDF. Aber jetzt hat er seinen Vertrag verlängert. Vielleicht ist er bald sogar häufiger im Fernsehen zu sehen.

Mainz. Der Entertainer und Satiriker Jan Böhmermann (35) wird bis Ende des nächsten Jahres beim ZDF bleiben. Der Vertrag sei für das Jahr 2017 verlängert worden, sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut am Freitag.

Der Grimme-Preisträger produziert für ZDFneo die wöchentliche Show „Neo Magazin Royale“. Weitere Projekte seien „im Gespräch“, sagte Bellut weiter. Der Intendant merkte auch angesichts der Talkshow von Böhmermann mit dem Musiker Olli Schulz an: „Er ist schon ganz gut ausgelastet.“

Böhmermanns Liebeserklärung an das ZDF

Noch vor einigen Monaten hatte Böhmermann die Spekulationen angeheizt, er könne den Sender verlassen. In der Show am 27. Mai sagte er zu seinem Gast und TV-Kollegen Steven Gätjen: „Du hast gerade den Sprung geschafft vom Privatfernsehen zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich hab' ja demnächst vor, das andersrum zu machen.“ Dann aber schob er hinterher: „Nein, ist ein Spaß.“

Böhmermann hatte in den vergangenen Monaten mit seinem „Schmähgedicht“ gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan großes Aufsehen erregt. Am Mittwoch, nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen Verdachts auf Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts eingestellt hatte, machte Böhmermann dem ZDF in einer Erklärung unter anderem auf Facebook fast eine Liebeserklärung.

„Es ist enorm wichtig für mich als Künstler“, sagte Böhmermann, „in solchen Momenten und Zeiten, einen starken, selbstbewussten öffentlich-rechtlichen Sender mit klarer, unabhängiger Haltung und selbstbewussten Redakteuren hinter sich zu wissen, der Streit, Diskurs und Meinungsvielfalt nicht nur aushält, sondern aktiv befördert – auch wenn es manchmal ein bisschen ungewohnt und anstrengend ist.“

Allerdings wurde die umstrittene „Neo Magazin Royale“-Sendung vom 31. März zwar ausgestrahlt, aber bei der Wiederholung fehlte das „Schmähgedicht“. Damals erklärte das ZDF: Es genüge nicht den Ansprüchen, die der Sender an die Qualität von Satiresendungen stelle. Nun erklärte Bellut: „Es hat uns programmlich nicht gefallen.“

Von dpa/RND

Mainz