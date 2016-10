Doppelfolge von Neo Magazin Royale

Was vor einigen Tagen noch wie ein Scherz des Satirikers klang, ist nun offiziell: Jan Böhmermann holt „Wetten, dass..?“ für zwei Sendungen von „Neo Magazin Royale“ zurück ins Fernsehen. Neben dem Sendetermin steht auch schon die Gästeliste fest.

Mainz.

„Wetten, dass..?“ kehrt zurück. Wie das ZDF bestätigte, übernimmt Satiriker Jan Böhmermann zunächst für zwei Sendungen die Moderation. Die Neuauflage wird auf dem Sendeplatz von Böhmermanns „Neo Magazin Royale“ ab Donnerstag ausgestrahlt. Ein Teil der Show soll auch eine Woche später beim ZDF auf Sendung gehen.

Kein Comeback von „Wetten, dass..?“ geplant

Ein Comeback der Show plant der Sender jedoch nicht. „Derartige Überlegungen gibt es nicht“, sagte ein ZDF-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Es gibt in dieser und in der kommenden Woche das „Neo Magazin Royale“ mit dem Untertitel „Wetten, dass..? – 1“ beziehungsweise „Wetten, dass..? – 2“.“

Die Gästeliste der Show ist auch bereits vom ZDF veröffentlicht worden. Böhmermann lädt sich für die Sendungen am 13. und 20. Oktober den CDU-Abgeordneten Jens Spahn, den Journalisten Ulrich Wickert sowie die Musiker DJ Bobo, Eko Fresh und Supermodel Eva Padberg ein.

Von RND/dpa

