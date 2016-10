Keine Ermittlungen gegen Jan Böhmermann wegen des Schmähgedichts auf Erdogan.

Ermittlungen eingestellt

Böhmermann: “Ich kann wieder Witze machen“

Die Mainzer Staatsanwaltschaft erhebt keine Anklage gegen Jan Böhmermann – der TV-Satiriker reagiert und singt „Always Look On The Bright Side Of Life.“