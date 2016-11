Erfolgsserie

Die Macher der erfolgreichen Sitcom „The Big Bang Theory“ arbeiten nach Angaben des Branchenblatts „Variety“ an einem Ableger der Serie. Im Mittelpunkt soll der junge Sheldon Cooper stehen.

Los Angeles. In der geplanten Serie soll es um die jungen Jahre des intelligenten Physikers Sheldon Cooper gehen. Das berichtet das Branchenblatt „Variety“. Die Arbeiten an dem Projekt seien aber noch in einer sehr frühen Phase.

Das Spinoff soll vom Sheldon-Darsteller Jim Parsons (43) mitproduziert werden. Ebenfalls involviert sind Serienschöpfer Chuck Lorre und Showrunner Steve Molaro, der auch das Skript zur neuen Serie schreiben soll.

Gespräche über weitere „Big Bang“-Staffeln geplant

„The Big Bang Theory“ gehört seit dem Start 2007 zu den erfolgreichsten TV-Comedyserien und wird in Deutschland auf ProSieben ausgestrahlt. Bisher wurden zehn Staffeln produziert.

Laut „Variety“ beginnen demnächst Gespräche über weitere Staffeln. Doch die dürften teuer werden. Jim Parsons und zwei andere Hauptdarsteller – Johnny Galecki und Kaley Cuocu – verdienen derzeit eine Million Dollar pro Folge.

Von RND/dpa/cf

Los Angeles