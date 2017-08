Laut BSI existieren allein für das Smartphone-Betriebssystem Android mehr als 15 Millionen Schadprogramme.

Sicherheit

BSI-Chef warnt vor Cyber-Attacken auf mobilen Geräten

Hacker greifen verstärkt Smartphones, Tablets und Laptops an. Davor hat der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie gewarnt. Die Hacker nutzten Schwachstellen in der verwendeten Software aus.