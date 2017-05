In Kiew wurde der 17-jährige Aborigine Isaiah mit seiner Ballade „Don't Come Easy“ weitergewählt.

Eurovision Song Contest

Australien schafft den Sprung ins ESC-Finale

Am Samstag ist es so weit: Die deutsche Hoffnung Levina tritt beim Eurovision Song Contest in Kiew an. Auch Australien schaffte am Dienstag den Sprung in die Final-Show.