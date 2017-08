Kontemplativer Hit: Samir Mezrahis versammeltes Schweigen auf iTunes.

© RND/Screenshot/iTunes

Bestseller bei Downloads

Auf iTunes stürmt das Schweigen die Charts

Platz 50 in Deutschland, Platz 30 in den USA – in den Verkaufscharts von Apples digitalem Musikshop iTunes sorgt derzeit Samir Mezrahi für Furore – mit knapp zehn Minuten absoluter Stille. Doch warum geben Menschen Geld dafür aus?